В Новосибирске врачи впервые заменили сердечный клапан через прокол в бедре

Пожилая пациентка шесть лет назад перенесла открытую операцию по протезированию сразу двух клапанов. Фото: Новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

В Новосибирском НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина впервые выполнили замену ранее установленного протеза митрального клапана через бедренную вену без разрезов и наркоза. Об этом рассказали в пресс-службе Центра.

Пожилая пациентка шесть лет назад перенесла открытую операцию по протезированию сразу двух клапанов – аортального и митрального. В этом году ее состояние ухудшилось: появились слабость и нарастающая одышка. Врачи диагностировали, что биологический протез выработал свой ресурс и перестал справляться с нагрузкой.

Впервые в практике Центра применили новую технологию. Фото: Новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Повторная операция на открытом сердце была противопоказана из-за высокого риска осложнений. Впервые в практике Центра применили новую технологию. Рентгенэндоваскулярные хирурги Дмитрий Зубарев и Алексей Баранов доставили новый протез по венозному руслу прямо в сердце и имплантировали его внутрь старого. Доступ осуществлялся через небольшой прокол в бедренной вене. Пациентка дышала самостоятельно и находилась в сознании.

– Освоение новой операции позволяет расширить возможности помощи пожилым пациентам высокого риска, – отметил заведующий отделом эндоваскулярной хирургии Дмитрий Зубарев.

Во время операции пациентка дышала самостоятельно и находилась в сознании. Фото: Новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Уже на четвертый день контрольное УЗИ показало, что новый клапан полностью выполняет свои функции. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

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