В Кузбассе при лобовом столкновении автобуса и грузовика погиб человек

В Кузбассе 30 июня на 16-м километре объездной дороги федеральной трассы Р 255 произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и автобуса – погиб один человек, еще десять ранены. сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС России по Кемеровской области.
Известно, что один человек погиб на месте, еще десять пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы. На месте работали спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.
Спасательные работы завершены. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины аварии. МЧС России призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.
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