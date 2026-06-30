В Алтайском крае невиновный водитель выплатит компенсацию за гибель пешехода

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Михайловский районный суд Алтайского края удовлетворил иск о компенсации морального вреда и возмещении расходов на погребение, хотя водитель был признан невиновным. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Мужчина наехал на человека, лежавшего на дороге. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела, так как водитель не имел технической возможности предотвратить наезд. Мать погибшего требовала 1 млн рублей моральной компенсации и 143 тысячи рублей на похороны.
Тем не менее суд признал водителя ответственным за причиненный вред и обязал выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и полную стоимость похорон. Общая сумма взыскания составила около 293 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru