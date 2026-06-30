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НовостиПроисшествия30 июня 2026 16:43

В Алтайском крае невиновный водитель выплатит компенсацию за гибель пешехода

Мужчина наехал на лежавшего на дороге пешехода
Валерия МОРГУНЕНКО
Водитель не имел технической возможности предотвратить наезд.

Водитель не имел технической возможности предотвратить наезд.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Михайловский районный суд Алтайского края удовлетворил иск о компенсации морального вреда и возмещении расходов на погребение, хотя водитель был признан невиновным. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мужчина наехал на человека, лежавшего на дороге. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела, так как водитель не имел технической возможности предотвратить наезд. Мать погибшего требовала 1 млн рублей моральной компенсации и 143 тысячи рублей на похороны.

Тем не менее суд признал водителя ответственным за причиненный вред и обязал выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и полную стоимость похорон. Общая сумма взыскания составила около 293 тысяч рублей.

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