В Барнауле обновят главную новогоднюю ёлку за 27 млн рублей

Окончательная стоимость и поставщик определятся по итогам конкурсных процедур. Фото: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Власти Барнаула решили обновить главную городскую новогоднюю ёлку. На замену вечнозеленой планируют потратить 27 млн рублей. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на администрацию краевой столицы.

Нынешнюю ель поставили почти 10 лет назад, в 2017 году. На приобретение новой выделили 27 млн рублей. Окончательная стоимость и поставщик определятся по итогам конкурсных процедур.

Высота новой ели составит 32 метра – такая же, как у старой. Но изменится дизайн. На главной городской ёлке появятся декоративные свечи с модулем «живого пламени», элементы, стилизованные под ограненные рубины со светодиодами, и световое ограждение с ажурным узором. Венчать конструкцию будет двухметровое навершие красного цвета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX