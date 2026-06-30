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НовостиОбщество30 июня 2026 16:31

В Барнауле обновят главную новогоднюю ёлку за 27 млн рублей

Конструкция сохранит высоту 32 метра, но получит новый декор
Валерия МОРГУНЕНКО
Окончательная стоимость и поставщик определятся по итогам конкурсных процедур. Фото: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Окончательная стоимость и поставщик определятся по итогам конкурсных процедур. Фото: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Власти Барнаула решили обновить главную городскую новогоднюю ёлку. На замену вечнозеленой планируют потратить 27 млн рублей. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на администрацию краевой столицы.

Нынешнюю ель поставили почти 10 лет назад, в 2017 году. На приобретение новой выделили 27 млн рублей. Окончательная стоимость и поставщик определятся по итогам конкурсных процедур.

Высота новой ели составит 32 метра – такая же, как у старой. Но изменится дизайн. На главной городской ёлке появятся декоративные свечи с модулем «живого пламени», элементы, стилизованные под ограненные рубины со светодиодами, и световое ограждение с ажурным узором. Венчать конструкцию будет двухметровое навершие красного цвета.

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