Заключенный новосибирской колонии завоевал серебро на конкурсе звонарей

Серебро завоевал осужденный из православной общины ИК-18. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

В Новосибирске осужденный исправительной колонии №18 стал серебряным призером Всероссийского конкурса звонарного искусства среди заключенных. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Конкурс проводится ежегодно совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению. В этом году на него поступили работы из 66 территориальных органов ФСИН России.

Серебро завоевал осужденный из православной общины ИК-18. Он занимается в школе звонарей при колонии больше двух лет под руководством руководителя Епархиального центра колокольного искусства Алексея Талашкина.

– Это не просто занятия – это возможность духовного роста и общения. Алексей делится с нами не только техническими аспектами, но и глубокими духовными истинами, – рассказал заключенный.

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