В Кольцово под Новосибирском досрочно открыли новое пожарное депо

В депо обустроены беговые дорожки, тренажеры и учебный городок с пожарной башней. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Под Новосибирском в наукограде Кольцово досрочно ввели в эксплуатацию современную пожарную часть с учебным городком. Подробностями о новом объекте поделились в пресс-службе регионального Правительства.

Новое здание площадью более 1,5 тысяч кв. м возвели на месте старого недостроя. В гараже разместятся четыре пожарных автомобиля, а общий штат составит 61 сотрудник. На территории обустроены беговые дорожки, тренажеры и учебный городок с пожарной башней для тренировок и соревнований.

Подрядчик завершил работы досрочно. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов отметил, что депо необходимо не только для безопасности жителей, но и для реализации проекта СКИФ.

В ближайшие годы планируют построить еще два подобных объекта в Новосибирске и Барышевском сельсовете. Объект возвели по госпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области».

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