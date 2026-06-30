Более 280 тысяч рублей возвращено новосибирцам после вмешательства прокуратуры

В результате шести заявителям возвращены незаконно удержанные средства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирской области провела личный прием граждан по вопросам исполнительного производства: гражданам вернули незаконно удержанные деньги – более 280 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

На прием к прокурору пришли 26 человек. Нарушения закона подтвердились в 22 случаях. В адрес ГУ ФССП России по Новосибирской области внесены представления и принесены протесты на незаконные постановления о взысканиях.

В результате шести заявителям возвращены незаконно удержанные средства. Кроме того, с должников взыскали свыше 150 тысяч рублей. По трем производствам уменьшили размер исполнительского сбора, по двум – возбудили, еще по двум – прекратили. Гражданам также помогли с заявлениями о сохранении прожиточного минимума.

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