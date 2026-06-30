В Новосибирске два ребенка на питбайке столкнулись с автомобилем

13-летний водитель питбайка с несовершеннолетним пассажиром столкнулся с автомобилем «Фольксваген». Фото: ГАИ Новосибирской области.

Сегодня, 30 июня, в Новосибирске на улице Березовской, 35 два ребенка на питбайке врезались в легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Около 16:11 13-летний водитель питбайка с несовершеннолетним пассажиром двигался по улице Универсальной и столкнулся с автомобилем «Фольксваген», за рулем которого был 59-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба ребенка – водитель и его пассажир, 12-летний мальчик. Характер травм уточняется. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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