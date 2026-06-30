ЖК «Академия» в Новосибирске остался без света из за повреждения кабелей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске многоквартирные дома ЖК «Академия» остались обесточены из-за повреждения двух кабельных линий во время несогласованных с энергетиками земляных работ. Последствия устраняют специалисты «Россети Новосибирск».
Подрядчики устанавливали ограждения на парковке жилого комплекса и задели кабели в нескольких местах, оставив без электроснабжения ряд домов.
Сейчас на месте работают четыре бригады – около 15 энергетиков, спецтехника и электротехническая лаборатория. Они определяют масштаб повреждений и готовятся заменить несколько участков кабеля.
Для обеспечения работы лифтов, насосов и водоснабжения подключили дизельный генератор. Однако восстановить подачу электричества в квартиры до завершения ремонта или переключиться на резервную схему невозможно, потому что повреждены обе питающие линии.
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