В Новосибирской области с 6 июля изменится расписание 21 электрички

Корректировки связаны с плановым ремонтом железнодорожного пути. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 6 по 16 июля временно изменится расписание 21 пригородного поезда. Подробности рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

Новое расписание появится у электричек, курсирующих по маршрутам Новосибирск – Издревая, Новосибирск – Жеребцово и Новосибирск – Сокур, а также в обратном направлении.

Корректировки связаны с плановым ремонтом железнодорожного пути. Время отправления и прибытия составов изменится от 1 минуты до 1 часа 27 минут.

Пассажиров просят внимательно планировать поездки. Актуальное расписание можно уточнить на сайте перевозчика или в официальных соцсетях, а также в мобильном приложении «Экспресс-пригород».

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