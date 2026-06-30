Врач Волгина: «Сладкой газировкой невозможно утолить жажду»

По словам специалиста, такие напитки не утоляют жажду и могут навредить желудку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сладкие газированные напитки в жаркую погоду могут привести к обезвоживанию и спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По словам врача, газировка не помогает утолить жажду. Наоборот, содержащаяся в напитке глюкоза способствует потере жидкости организмом.

— Глюкоза, которая содержится в такой продукции, вызывает обезвоживание и «тянет» за собой воду. Кроме того, в жаркую погоду часто даже у здоровых людей нарушается работа желудочно-кишечного тракта, — объяснила Ирина Волгина.

Специалист отметила, что в жару лучше отдавать предпочтение легкоусвояемой пище без острых специй. Газированные напитки раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, из-за чего могут усилить имеющиеся нарушения и спровоцировать обострение хронических заболеваний.

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