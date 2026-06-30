Врач Волгина: «Сладкой газировкой невозможно утолить жажду»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сладкие газированные напитки в жаркую погоду могут привести к обезвоживанию и спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
По словам врача, газировка не помогает утолить жажду. Наоборот, содержащаяся в напитке глюкоза способствует потере жидкости организмом.
— Глюкоза, которая содержится в такой продукции, вызывает обезвоживание и «тянет» за собой воду. Кроме того, в жаркую погоду часто даже у здоровых людей нарушается работа желудочно-кишечного тракта, — объяснила Ирина Волгина.
Специалист отметила, что в жару лучше отдавать предпочтение легкоусвояемой пище без острых специй. Газированные напитки раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, из-за чего могут усилить имеющиеся нарушения и спровоцировать обострение хронических заболеваний.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru