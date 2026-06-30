Три древних захоронения с подношениями нашли археологи в Новосибирской области

Близ деревни Антоново завершены археологические работы на курганном могильнике. Фото: пресс-служба Новосибирского краеведческого музея.

Археологический отряд Новосибирского краеведческого музея завершил раскопки в Ордынском районе, где обнаружены три погребения, ров и ритуальные подношения. Фотографиями древних находок железного века поделились в пресс-службе учреждения.

Ученые изучали памятник большереченской культуры раннего железного века. Фото: пресс-служба Новосибирского краеведческого музея.

Близ деревни Антоново завершены археологические работы на курганном могильнике Усть-Алеус-3. Исследования длились 22 дня. Ученые изучали памятник большереченской культуры раннего железного века – V-IV века до нашей эры.

Также в захоронении взрослого нашли остатки ритуальной пищи – кости лошади и барана. Фото: пресс-служба Новосибирского краеведческого музея.

Под насыпью найдены три погребения: в центре – взрослый мужчина, а по бокам – дети. Во всех сохранились деревянные конструкции из сосновых бревен и досок. Погребальную площадку окружал кольцевой ров диаметром 10 метров, вероятно, служивший сакральной границей между миром живых и мертвых.

Также в захоронении взрослого нашли остатки ритуальной пищи – кости лошади и барана. В детском погребении лежали два керамических сосуда. Особый интерес вызвало каменное пряслице с солярным орнаментом, которое клали в могилу в качестве ритуального подношения духам.

Пряслице с солярным орнаментом клали в могилу в качестве ритуального подношения духам. Фото: пресс-служба Новосибирского краеведческого музея.

Все артефакты передадут в Институт археологии и этнографии СО РАН, а остальные пополнят фонды Краеведческого музея.

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