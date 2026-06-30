Океанолог Мухаметов: «Акула может напасть на человека, если он ранен»

По словам эксперта, главное — не паниковать и не совершать резких движений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

При встрече с акулой во время купания не стоит паниковать и пытаться быстро уплыть. Такие действия могут спровоцировать хищника, рассказал океанолог, старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

По словам специалиста, человек не является для акулы привычной добычей. Обычно хищников привлекают морские котики, тюлени и рыба. Однако кровь или паническое поведение могут повысить риск нападения.

— Если вы видите плавник на поверхности воды, то акула не атакует. Надо стараться спокойно от нее удаляться. Если акула выбрала вас, то атаковать она будет не с поверхности, а с глубины, из слепой зоны, — рассказал Сергей Мухаметов изданию «Абзац».

Если же столкновения избежать не удается, эксперт советует защищаться. По его словам, наиболее уязвимые места акулы — глаза и нос. Именно туда следует наносить удары руками или подручными предметами, чтобы отпугнуть хищника.

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