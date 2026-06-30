В Новосибирской области начался самосбор земляники

В этом году аграрии ожидают урожай больше прошлогоднего, несмотря на засушливую погоду Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области стартовал сезон самосбора земляники. Первые ягоды собрали в Мошковском районе 25 июня, а спустя несколько дней сбор начался и в хозяйстве возле наукограда Кольцово.

Как сообщили в ягодных хозяйствах, самосбор продлится около трех недель. В бывшем совхозе «Ягодный» в Мошковском районе выращивают десять сортов земляники, а в районе Кольцово — семь. Среди самых популярных — «Первоклассница», «Солнечная полянка», «Барабинская», «Юния Смайдс» и «Юбилейная Лутова».

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Ивана Лутова, в этом году урожай обещает быть значительно выше прошлогоднего, хотя ягоды выросли мельче из-за недостатка дождей.

— В этом году урожай исключительно большой, но ягода мелкая, потому что дождя нет. Уже собрали 3,5 тонны. В этом году точно соберем больше, чем в прошлом, когда из-за мороза около 80% урожая было уничтожено, — рассказал он VN.ru.

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