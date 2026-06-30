В Новосибирской области начался самосбор земляники

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области стартовал сезон самосбора земляники. Первые ягоды собрали в Мошковском районе 25 июня, а спустя несколько дней сбор начался и в хозяйстве возле наукограда Кольцово.
Как сообщили в ягодных хозяйствах, самосбор продлится около трех недель. В бывшем совхозе «Ягодный» в Мошковском районе выращивают десять сортов земляники, а в районе Кольцово — семь. Среди самых популярных — «Первоклассница», «Солнечная полянка», «Барабинская», «Юния Смайдс» и «Юбилейная Лутова».
По словам кандидата сельскохозяйственных наук Ивана Лутова, в этом году урожай обещает быть значительно выше прошлогоднего, хотя ягоды выросли мельче из-за недостатка дождей.
— В этом году урожай исключительно большой, но ягода мелкая, потому что дождя нет. Уже собрали 3,5 тонны. В этом году точно соберем больше, чем в прошлом, когда из-за мороза около 80% урожая было уничтожено, — рассказал он VN.ru.
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