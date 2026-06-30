Директора новосибирской фирмы осудили за поставку поддельной мебели в больницы

Директор изготавливал мебель, не имея разрешительных документов, и выдавал ее за сертифицированную продукцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор гендиректору компании, поставлявшей поддельную мебель в медучреждения. Мужчина признан виновным по 30 эпизодам мошенничества и 27 эпизодам сбыта незарегистрированных медицинских изделий. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выяснилось, что директор изготавливал мебель в своем цехе, не имея разрешительных документов, и выдавал ее за сертифицированную продукцию. Обманутые больницы перевели ему более 7 млн рублей, часть из которых обвиняемый возместил.

Суд приговорил сибиряка к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с госзакупками мебели, на два года. Кроме того, осужденный должен выплатить 3,5 млн рублей одному из потерпевших, а почти 7,2 млн рублей конфискованы в доход государства.

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