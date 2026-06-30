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НовостиПроисшествия30 июня 2026 11:39

В Новосибирске дроппер вернул 55 тысяч рублей жертве мошенников

Прокуратура помогла женщине вернуть деньги, похищенные мошенниками
Валерия МОРГУНЕНКО
Человек, на чей счет ушли деньги жертвы, вернул всю сумму с процентами.

Человек, на чей счет ушли деньги жертвы, вернул всю сумму с процентами.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске дроппер, посредник телефонных мошенников, вернул обманутой женщине 55 тысяч рублей, которые должен был передать аферистам. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Женщина перевела мошенникам 49,8 тысяч рублей. Прокуратура Дзержинского района Новосибирска обратилась в суд с иском и потребовала взыскать эту сумму с человека, на чей счет ушли деньги, а также проценты за пользование чужими средствами.

Уже в ходе суда ответчик добровольно перечислил потерпевшей 55 тысяч рублей. Поскольку требования были удовлетворены до вынесения решения, суд прекратил производство по делу.

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