В парках Новосибирска за июнь высадили гортензии и привели в порядок аллеи

В июне сотрудники отдела озеленения Дирекции городских парков Новосибирска вели работы сразу на нескольких территориях. Результатами проделанной работы поделились в пресс-службе учреждения.
В Центральном парке ухаживали за цветниками и многолетниками, стригли живые изгороди и топиары, поливали кедры, а также высадили гортензии. В Березовой роще привели в порядок Ветеранскую аллею, цветники у монумента и зеленые насаждения.
В Бугринской роще обрезали аварийные деревья и сформировали живую изгородь из клена. В парке имени Кирова высадили однолетники в вазоны и провели формовочную стрижку. А в Заельцовском парке с помощью автовышки удалили аварийные деревья. Благоустройство продолжается.
– Спасибо и вам, дорогие посетители, за бережное отношение к зеленым насаждениям, – поблагодарили в пресс-службе Дирекции городских парков.
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