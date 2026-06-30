На Красном проспекте в Новосибирске столкнулись четыре машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на Красном проспекте у дома №52 произошло массовое ДТП. Участвовали четыре автомобиля: Kia Rio, Toyota Corolla, Suzuki Escudo и Kia Bongo. Одна из машин завалилась на бок. Об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54 Black.
Очевидцы сообщили, что в аварии никто серьезно не пострадал. В ГАИ подтвердили: ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших.
На месте работает наряд ДПС. Обстоятельства устанавливаются.
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