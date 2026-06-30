В Новосибирской области создали Общественный экологический совет при губернаторе

Совет будет работать постоянно и вырабатывать предложения с учетом интересов всех социальных групп. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области начал работу Общественный экологический совет при губернаторе. Первое заседание провел глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Андрей Травников поддержал инициативу и отметил, что экологических проблем в регионе больше, чем могут охватить существующие структуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Спектр вопросов для обсуждения в рамках совета очень широкий. Вопросов, которые беспокоят жителей Новосибирской области и связаны с экологией, намного больше, чем повестка существующих структур. От состояния малых водоемов до качества воздуха, от восстановления рыбных ресурсов до состояния лесов и особо охраняемых природных территорий, — сказал губернатор Андрей Травников.

В совете собрались профессионалы, лидеры общественного мнения, участники СВО, представители СМИ и депутаты. Главные темы — нацпроект «Экологическое благополучие» и федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».

— Экосовет — это площадка не только с участием экологов, но и лидеров общественного мнения, участников специальной военной операции, представителей СМИ, депутатского корпуса. И в этом залог нашей успешной работы. Создана профессиональная и ответственная команда. Самый главный подход — открыто говорить обо всех проблемах и задачах, — отметил Рашид Исмаилов.

Ректор Сибстрина Юрий Сколубович поднял вопросы об усилении экологического законодательства, восстановлении экологической полиции и создании передвижной лаборатории для мониторинга водных объектов.

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