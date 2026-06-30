В Новосибирске из-за кондиционера вспыхнул пожар в торговом павильоне

Ни в коем случае не оставляйте прибор включенным надолго без присмотра. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 28 июня на улице Забалуева загорелся торговый павильон. Причиной возгорания могла стать неисправность кондиционера, рассказали в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Пламя повредило несколько помещений и уничтожило товар на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

В связи с аномальной жарой, когда кондиционеры работают почти непрерывно, спасатели напоминают о правилах безопасности. Нельзя подключать технику к изношенной проводке и использовать удлинители. Также не стоит загораживать вентиляционные решетки и развешивать вещи на наружном блоке.

Ни в коем случае не оставляйте прибор включенным надолго без присмотра – делайте перерывы каждые 1,5-2 часа. При появлении постороннего запаха, искр или нагрева корпуса немедленно отключите устройство и вызовите специалиста. Держите в помещении огнетушитель. При возгорании звоните 101 или 112.

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