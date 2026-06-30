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НовостиПроисшествия30 июня 2026 10:34

В Новосибирске рассмотрят компенсацию реабилитированному по делу убийства заммэра

Заседание о возмещении вреда назначено на 15 июля
Екатерина ХАЛИМОВА
Заседание о возмещении вреда назначено на 15 июля

Заседание о возмещении вреда назначено на 15 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд рассмотрит вопрос о возмещении вреда Александру Каталицкому, который был реабилитирован по делу об убийстве вице-мэра города. Заседание назначено на 15 июля. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Как сообщили КП-Новосибирск в суде, на указанную дату назначено рассмотрение материала о возмещении вреда реабилитированному.

Ранее Верховный суд РФ отменил, вынесенный около 20 лет назад, обвинительный приговор. Теперь суду предстоит рассмотреть вопрос о компенсации причиненного вреда.

— У нас будет рассматриваться материал «Возмещение вреда реабилитированному». Дата заседания назначена на 15 июля, — пояснили в суде.

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