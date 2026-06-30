В Новосибирске за выходные полиция доставила в отделы 22 человека

Рейды прошли в Центральном и Железнодорожном районах Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 26 по 29 июня прошли оперативно-профилактические мероприятия. Полицейские проверили Центральный и Железнодорожный районы. За разные нарушения составили 137 административных материалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

В отделы полиции доставили 22 человека. Из них 20 — несовершеннолетние. Двух граждан, находившихся в состоянии опьянения, отправили в специализированные медучреждения.

Госавтоинспекция эвакуировала 5 машин, нарушающих требования дорожных знаков. Также составлено 113 протоколов по статьям 12.1, 12.5, 12.6, 12.37 КоАП РФ.

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