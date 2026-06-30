НГПУ выделили более 1800 бюджетных мест для будущих учителей

Приемная кампания стартовала 20 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном педагогическом университете в этом году 1997 бюджетных мест. Из них 1815 — на педагогические направления. Приемная кампания стартовала 20 июня.

Об этом рассказали замминистра образования Светлана Малина и ректор университета Сергей Нелюбов на пресс-туре 30 июня.

— По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова во всех муниципалитетах были назначены ответственные заместители глав администраций за организацию целевого обучения. НГПУ в 2026 году на данное направление выделено 521 место, — отметила Светлана Малина.

Целевики получают ежемесячную стипендию — 5 тысяч рублей для студентов вузов и 1 тысячу для студентов колледжей.

Наибольшее количество бюджетных мест выделено на такие направления, как русский язык и литература, математическое образование, физическая культура, дошкольная дефектология, логопедия, дошкольное и начальное образование, английский язык, биология и химия.

Самые популярные направления у абитуриентов — начальное образование, физическая культура, дошкольное образование, английский язык и математическое образование. Уже подано больше двух тысяч заявлений.

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