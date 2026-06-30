На улице Русской в Новосибирске в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка легковушки

Водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем. Фото: ГАИ Новосибирской области.

В Новосибирске утром 30 июня на улице Русской, 39 столкнулись два автомобиля – пострадала 17-летняя пассажирка легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Предварительно известно, что в 08:25 водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем «Рено Дастер». В результате аварии пострадала пассажирка иномарки – девушка 2009 года рождения.

Характер травм пострадавшей уточняется. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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