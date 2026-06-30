Новосибирский медколледж выпустил 600 медсестер и медбратьев в этом году

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области торжественно вручили дипломы выпускникам медицинского колледжа. По специальности «Сестринское дело» дипломы получили 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.
Церемония прошла в областной больнице. С окончанием учебы выпускников поздравили замминистра здравоохранения Татьяна Анохина и главный врач ГНОКБ Анатолий Юданов.
— Когда в наши поликлиники и больницы приходят молодые специалисты с горящими глазами, это очень значимое событие, — отметила Анохина.
Всего медколледж в этом году выпускает 1329 специалистов: медсестер, фельдшеров, стоматологов, акушерок, лабораторных техников и фармацевтов. Из них 329 — по целевым договорам.
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