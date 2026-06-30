В Новосибирске власти требуют снести обрушившийся склад на улице Залесского

Было повреждено шесть автомобилей. Фото: спасатели МАСС.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск мэрии Новосибирска к владельцу здания на улице Залесского, 7/2, обрушившегося в феврале 2026 года: городские власти требуют признать постройку самовольной и снести. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел.

Согласно исковым требованиям, собственник должен привести складское здание в нормативное состояние, а в случае неисполнения – снести. Также мэрия просит запретить любые регистрационные действия с объектом, чтобы собственник не мог продать или переоформить здание до решения суда.

Поводом послужило обрушение стены склада 11 февраля текущего года. Было повреждено шесть автомобилей. Следующее заседание по делу назначено на 20 июля. Если владелец не устранит нарушения за полгода, постройку демонтируют.

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