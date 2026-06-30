В Здвинском районе ремонтируют участок дороги «Здвинск – Барабинск»

На отрезке с 10 по 15 км планируют уложить три слоя асфальта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Здвинском районе Новосибирской области продолжается ремонт участка автомобильной дороги «Здвинск – Барабинск». Работы выполняются по заказу ТУАД и охватывают отрезок с 10 по 15 километр. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Подрядная организация «Здвинское ДСУ» ведёт восстановление дорожного полотна между селом Маландино и Сарабалыком. На участке уже ликвидированы пучинообразования, выполняется подготовка к дальнейшим этапам ремонта.

В планах дорожников — укладка трёх слоёв асфальтобетонного покрытия и комплексное обустройство дороги. Завершить работы намерены до осени.

Дорога «Здвинск – Барабинск» была построена в 1977 году. Её общая протяжённость составляет 89,7 км, из которых 28 км приходятся на Здвинский район. В самом Здвинске заасфальтировано около 8 км, остальная часть выполнена в щебёночном покрытии.

Специалисты отмечают превышение межремонтных сроков и неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние дороги. При этом по трассе осуществляется регулярное пассажирское сообщение.

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