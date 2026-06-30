В Новосибирском зоопарке лемуры свободно гуляют по территории

В Новосибирском зоопарке гости иногда удивляются, когда видят лемуров, свободно гуляющих по территории. Сотрудники успокаивают: это нормально и безопасно. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.
Лемуры любознательные и активные. Им важно двигаться, исследовать пространство и взаимодействовать с окружающим миром.
Но есть важное правило: посетителей просят не кормить животных, даже из лучших побуждений. У лемуров строгий рацион, составленный специалистами.
Лучшее, что можно сделать — наблюдать, фотографировать и наслаждаться встречей. Зоопарк напоминает: кормить животных запрещено.
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