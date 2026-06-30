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НовостиОбщество30 июня 2026 8:23

Новосибирские выпускники получили 108 стобалльных результатов на ЕГЭ

Восемь школьников набрали максимальные баллы сразу по двум предметам
Екатерина ХАЛИМОВА
Чаще всего 100 баллов получили по профильной математике, литературе, русскому языку, физике, биологии, химии и ИКТ. Фото: мэрия Новосибирска.

Чаще всего 100 баллов получили по профильной математике, литературе, русскому языку, физике, биологии, химии и ИКТ. Фото: мэрия Новосибирска.

Выпускники Новосибирска получили уже 108 стобалльных результатов по ЕГЭ. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом итоги экзаменов еще не окончательные — результаты по части предметов продолжают поступать. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своих аккаунтах.

Максимальные 100 баллов сразу по двум предметам получили восемь выпускников. Это Наталья Дудко (гимназия № 4), Ярослав Донсков (образовательный центр «Горностай»), Дарья Русанова (лицей № 12), Никита Антонов (гимназия № 3), Владимир Завражнов (школа № 48), а также Ярослав Гуляев, Михаил Овчинников и Андрей Тукмачев из СУНЦ НГУ.

Больше всего стобалльных результатов школьники получили по профильной математике, литературе, русскому языку, физике, биологии, химии и информатике. По числу выпускников с максимальными баллами лидируют СУНЦ НГУ, образовательный центр «Горностай», лицеи № 113 и № 22, гимназии № 3 и № 1. Высокие результаты показали и учащиеся общеобразовательных школ.

1552 выпускника претендуют на медаль «За особые успехи в учении» I и II степени, в прошлом году в Новосибирске было 1268 медалистов.

Окончательные итоги ЕГЭ подведут в Новосибирске после получения всех результатов основного и дополнительного (сентябрьского) периодов.

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