Новосибирские выпускники получили 108 стобалльных результатов на ЕГЭ

Чаще всего 100 баллов получили по профильной математике, литературе, русскому языку, физике, биологии, химии и ИКТ. Фото: мэрия Новосибирска.

Выпускники Новосибирска получили уже 108 стобалльных результатов по ЕГЭ. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом итоги экзаменов еще не окончательные — результаты по части предметов продолжают поступать. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своих аккаунтах.

Максимальные 100 баллов сразу по двум предметам получили восемь выпускников. Это Наталья Дудко (гимназия № 4), Ярослав Донсков (образовательный центр «Горностай»), Дарья Русанова (лицей № 12), Никита Антонов (гимназия № 3), Владимир Завражнов (школа № 48), а также Ярослав Гуляев, Михаил Овчинников и Андрей Тукмачев из СУНЦ НГУ.

Больше всего стобалльных результатов школьники получили по профильной математике, литературе, русскому языку, физике, биологии, химии и информатике. По числу выпускников с максимальными баллами лидируют СУНЦ НГУ, образовательный центр «Горностай», лицеи № 113 и № 22, гимназии № 3 и № 1. Высокие результаты показали и учащиеся общеобразовательных школ.

1552 выпускника претендуют на медаль «За особые успехи в учении» I и II степени, в прошлом году в Новосибирске было 1268 медалистов.

Окончательные итоги ЕГЭ подведут в Новосибирске после получения всех результатов основного и дополнительного (сентябрьского) периодов.

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