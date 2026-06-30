Житель Чановского района получил срок за повторную пьяную езду на квадроцикле

Суд назначил ему год колонии-поселения и лишение водительских прав почти на 3,5 года Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чановском районе Новосибирской области вынесен приговор местному жителю, повторно управлявшему транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Чановский районный суд установил, что ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление. Несмотря на это, 24 августа 2025 года он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии и управлял квадроциклом GAOYIBO без госномеров. Нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Чановскому району.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину частично. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 3 года 5 месяцев.

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