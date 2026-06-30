Биолог Наполов: «Вишня и черешня замедляют старение из-за антиоксидантов»

Черешня содержит углеводы, небольшое количество белков и жиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Государственного университета просвещения Виталий Наполов рассказал, какие ягоды помогают замедлить старение организма. По его словам, речь идет о черешне и вишне. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Биолог объяснил, что в этих ягодах содержатся антиоксиданты, которые замедляют процессы старения. Кроме того, черешня и вишня укрепляют стенки капилляров, делая их менее хрупкими, а также положительно влияют на свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов.

Черешня содержит углеводы, небольшое количество белков и жиров, калий, кальций, магний, витамины А и С. Ее калорийность составляет около 65 ккал на 100 граммов. Врачи рекомендуют ее при гипертонии, атеросклерозе и малокровии.

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