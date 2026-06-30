Пенсионерка упала в колодец в Ленобласти и сломала ногу

Инцидент произошел днем 27 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области пенсионерка упала в колодец и не смогла выбраться самостоятельно. Спасатели подняли женщину на поверхность и передали врачам. Об этом сообщает издание Peterburg2.ru.

Инцидент произошел днем 27 июня в городе Коммунар под Гатчиной. Сигнал о происшествии поступил в 12:10. На место выехали сотрудники 103-й пожарной части. С помощью специального оборудования они аккуратно достали пострадавшую из колодца, который находился на Антропшинской улице.

При падении пенсионерка получила травму ноги – предположительно, перелом. Ее осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в центральную районную больницу Гатчины. Причины случившегося пока не называют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX