Мэр Новосибирска дал неделю на ремонт кондиционеров в общественном транспорте

Сейчас климатические системы не работают почти в 90 автобусах, троллейбусах и трамваях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил в течение недели устранить неисправности кондиционеров в общественном транспорте. Такое решение принято после жалоб горожан на духоту в салонах во время жары. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По словам мэра, жители через платформу обратной связи сообщают о неработающих кондиционерах, в том числе в троллейбусах № 4, 22, 24 и 29.

— Если кондиционер есть, он должен работать. Это базовое требование. Причины, по которым он не функционирует, горожанам не интересны. Даю неделю на то, чтобы навести в этом вопросе порядок, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

По данным департамента транспорта, системами кондиционирования оснащены 258 троллейбусов, 29 трамваев, 155 муниципальных и 11 коммерческих автобусов. При этом сейчас неисправны кондиционеры в 63 троллейбусах, четырех трамваях и 23 автобусах.

Основными причинами поломок называют утечки фреона из-за повреждения трубок и уплотнителей, а также неисправности компрессоров. В мэрии сообщили, что договоры на ремонт уже заключены, а за июнь удалось восстановить работу 44 кондиционеров в троллейбусах.

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