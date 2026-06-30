Фигурант дела об убийстве школьницы в Кемерове провел в тюрьме 20 лет

Сразу после освобождения он вновь совершил нападение на ребенка. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове появились новые данные о мужчине, подозреваемом в убийстве 12-летней девочки. Выяснилось, что он провел в заключении последние 20 лет и вышел на свободу всего месяц назад. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

По информации источника, условно-досрочного освобождения у него не было. Ранее его судили за тяжкие преступления – убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Сразу после освобождения он вновь совершил нападение на ребенка.

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