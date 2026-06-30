В школы Новосибирска уже записали более 17,5 тысячи первоклассников

С 6 июля начнется прием заявлений на свободные места для детей не по месту прописки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продолжается прием детей в первые классы. На сегодняшний день родители подали более 17,5 тысячи заявлений, а всего в новом учебном году школы города планируют принять около 20 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

30 июня завершается прием заявлений от родителей, чьи дети проживают на закрепленных за школами территориях. С 6 июля документы можно будет подать в образовательные учреждения не по месту регистрации при наличии свободных мест.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил держать кампанию по зачислению первоклассников на особом контроле и урегулировать все возможные спорные ситуации в соответствии с законодательством.

По данным департамента образования мэрии, полностью укомплектованы школы в микрорайонах Чистая Слобода, Европейский Берег, Ясный Берег, Плющихинский, Просторный, Дивногорский, Новомарусино, а также в районе Педуниверситета и Шестого микрорайона.

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