В Новосибирске изменится схема автобуса №88 с 15 июля по 31 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске с 15 июля по 31 августа изменится маршрут автобуса №88. Причина – закрытие перекрестка улиц Северной и Западной для строительства водовода в поселок Краснообск. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На этот период автобусы в обоих направлениях не будут заезжать на участок Западной от дома №204 во 2-м микрорайоне до пересечения с Северной, а также на отрезки Северной до улицы 12-й и 12-й до улицы 11-й.
Вместо этого транспорт пустят по безымянному проезду от Западной до 12-й, а затем по 12-й улице до пересечения с 11-й, после чего маршрут вернется на привычную схему. Диспетчеры будут следить за работой автобусов с учетом новых изменений.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru