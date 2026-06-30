В Новосибирске изменится схема автобуса №88 с 15 июля по 31 августа

Вместо этого транспорт пустят по безымянному проезду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 15 июля по 31 августа изменится маршрут автобуса №88. Причина – закрытие перекрестка улиц Северной и Западной для строительства водовода в поселок Краснообск. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На этот период автобусы в обоих направлениях не будут заезжать на участок Западной от дома №204 во 2-м микрорайоне до пересечения с Северной, а также на отрезки Северной до улицы 12-й и 12-й до улицы 11-й.

Вместо этого транспорт пустят по безымянному проезду от Западной до 12-й, а затем по 12-й улице до пересечения с 11-й, после чего маршрут вернется на привычную схему. Диспетчеры будут следить за работой автобусов с учетом новых изменений.

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