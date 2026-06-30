Женщина за рулем ВАЗа сбила мальчика на самокате под Новосибирском

Авария произошла у дома №22 по улице Микрорайон. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Вечером 29 июня в Бердске под колеса автомобиля попал мальчик 2019 года рождения, который ехал на самокате по двору. Ребенка госпитализировали в местную больницу. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 19:45 у дома №22 по улице Микрорайон. Водитель 1962 года рождения за рулем ВАЗ 2121 двигалась по дворовой территории и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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