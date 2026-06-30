Мэр Новосибирска поручил усилить меры безопасности на выпускных вечерах

Особое внимание уделят Михайловской набережной и площади Ленина, где традиционно собираются выпускники Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил обеспечить безопасность во время выпускных вечеров. До 3 июля в школах города проходят торжественные церемонии вручения аттестатов, а основные места массовых гуляний возьмут под особый контроль. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы города, необходимо скоординировать работу с сотрудниками полиции и Росгвардии. Особое внимание будет уделено Михайловской набережной и площади Ленина, где выпускники традиционно отмечают окончание школы.

В этом году аттестаты о среднем общем образовании получают 95,1% выпускников. По итогам основного периода ЕГЭ только 20 человек из более чем девяти тысяч не преодолели минимальный порог по обязательным предметам — русскому языку и математике. Они смогут пересдать экзамены: русский язык — 4 сентября, математику базового уровня — 9 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX