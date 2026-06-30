Новосибирский астрофотограф Поляков снял две солнечные вспышки

На кадры попали вспышки класса C6.5 и C8.1. Фото: Алексей Поляков.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал фото солнечной активности, снятые 29 июня. На кадрах запечатлены две вспышки на Солнце, а также пролетающие на его фоне стрижи и облака. Об этом Алексей Поляков сообщил в своем телеграм-канале.

По словам автора съемки, на видео удалось зафиксировать солнечные вспышки класса C6.5 и C8.1, произошедшие в активной области AR4479. Материал снят в трех диапазонах: в фотосфере, а также в хромосфере в линиях водорода и кальция.

Кроме солнечной активности, в объектив попали стрижи, пролетавшие на фоне солнечного диска, и облака, которые периодически закрывали светило. Это сделало запись более зрелищной.

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