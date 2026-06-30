В Новосибирской области с 1 июля запустят новый маршрут №302

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области с 1 июля начинает работу новый автобусный маршрут №302. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Он свяжет микрорайон «Березки – 2» в селе Новолуговое с микрорайоном «Спектр» в рабочем поселке Кольцово. На маршрут выйдут два автобуса.
Напомним, в Новосибирске почти на два месяца поменяют путь следования автобуса №88 – с 15 июля по 31 августа. Это связано с тем, что перекресток Северной и Западной перекроют из-за прокладки водовода в Краснообск.
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