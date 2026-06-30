В Новосибирской области осудили курьеров телефонных мошенников

Мужчины пытались забрать у пенсионерки 1,2 млн рублей, но были задержаны полицией Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснозерский районный суд Новосибирской области вынес приговор двум местным жителям, которые выполняли роль курьеров в схеме телефонного мошенничества. Они пытались похитить у пожилой женщины 1,2 млн рублей, однако были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, в ноябре 2025 года мужчины вступили в сговор с неустановленными организаторами преступной схемы. Их сообщники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками силовых ведомств и убеждали перевести сбережения на так называемый «безопасный счет», запугивая уголовной ответственностью за якобы финансирование украинских спецслужб.

С 30 января по 3 февраля 2026 года мошенники обманывали жительницу Краснозерского района. Женщине сообщили, что с ее банковского счета якобы были переведены деньги в пользу украинских спецслужб, и предложили передать все накопления — 1,2 млн рублей — «официальным представителям» для сохранности.

Однако потерпевшая заподозрила обман и обратилась в полицию. Дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Один из обвиняемых забрал у женщины пакет с муляжом денежных купюр и передал ей фиктивный документ. После этого обоих мужчин задержали.

В суде обвиняемые полностью признали вину и раскаялись. Одному из них назначили 1 год 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, второму — 2 года 10 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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