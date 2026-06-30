В Новосибирской области отключили свет 2184 жителям из-за долгов

В среднем специалисты отключают около 90 неплательщиков в неделю. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

С начала года специалисты отключили от электроэнергии больше двух тысяч жителей Новосибирской области из-за долгов. Суммарная задолженность этих потребителей превысила 110 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

За пять месяцев энергетики направили уведомления о возможном отключении более чем восьми тысячам неплательщиков. Их общий долг составил свыше 1,4 миллиарда рублей. Ограничения вводят по заявкам гарантирующего поставщика – компании «Новосибирскэнергосбыт». По закону наличие задолженности дает основание для такого решения.

В среднем специалисты отключают около 90 неплательщиков в неделю. Энергетики отмечают, что эти работы отвлекают силы и технику от плановых ремонтов и подготовки сетей к следующему отопительному сезону.

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