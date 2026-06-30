В Новосибирской области ищут пропавшего 54-летнего мужчину со шрамом на губе

Житель рабочего поселка Чик не выходит на связь с середины апреля. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжаются поиски 54-летнего Вячеслава Симонова. Житель рабочего поселка Чик Коченевского района пропал 18 апреля 2026 года, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Об этом пишет пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Поисковики сообщают, что рост мужчины около 170 сантиметров, он среднего телосложения, со светло-русыми волосами с сединой и карими глазами.

Особые приметы — шрам на нижней губе и татуировки на руках. Предположительно, в день исчезновения Вячеслав Симонов был одет в серый спортивный костюм, голубую кепку и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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