Суд обязал привести в порядок две автобусные остановки в Барабинском районе

Прокуратура выявила нарушения требований безопасности на остановочных пунктах Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал привести в нормативное состояние остановочные пункты «Старощербаково» и «Новоульяновское». Проверка показала, что объекты не соответствовали требованиям безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, нарушения были выявлены во время проверки остановок, расположенных на автомобильной дороге общего пользования «Барабинск – Новоульяновское». По данным надзорного ведомства, остановочные пункты не отвечали установленным техническим требованиям, что нарушало права жителей на безопасное пользование общественным транспортом.

Суд обязал ответственное учреждение оборудовать остановки необходимой инфраструктурой. На объектах должны появиться остановочные и посадочные площадки, площадки ожидания, переходно-скоростные полосы, заездные карманы, тротуары или пешеходные дорожки, пешеходные переходы, автопавильоны либо навесы, скамейки, урны и контейнеры для мусора. Также необходимо установить дорожные знаки, нанести разметку, смонтировать ограждения и освещение.

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