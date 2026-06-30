Жительница Новосибирска лишилась водительских прав за наезд на пешехода

Ленинский районный суд Новосибирска признал женщину виновной. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска лишилась водительских прав на полтора года за то, что сбила пешехода на регулируемом переходе. Авария произошла 9 ноября прошлого года на подъеме к Октябрьскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным суда, женщина за рулем автомобиля двигалась по улице Большевистской со стороны улицы Добролюбова и поворачивала направо, чтобы подняться на Октябрьский мост. Водитель не учла видимость и дорожные условия, а также не пропустила пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения машины на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда пешеход получил травмы, которые суд квалифицировал как причинение средней тяжести вреда здоровью. Действия водителя признали нарушением правил дорожного движения.

Ленинский районный суд Новосибирска признал женщину виновной по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. Ей назначили наказание в виде лишения права управления транспортом на один год и шесть месяцев. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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