Любовь и 4,3 млн рублей: о чём мечтает новосибирская молодёжь

Фото: Пресс-служба Сбер

Молодёжь Новосибирска меняет приоритеты: согласно исследованию СберНПФ и СберСтрахования жизни (партнёров СберИнвестиций), подготовленному к «Инвест Викенду», доля тех, кто планирует достичь благосостояния в ближайшие пять лет, заметно выросла - с 52% до 68%.

Среди приоритетов жителей Новосибирска в возрасте до 35 лет на первом месте находится обретение настоящей любви - этот вариант выбрали 71% респондентов. Третью позицию занимает создание семьи и рождение детей, которое отметили 61% опрошенных.

Собственная недвижимость остаётся важной целью для трети молодых новосибирцев (32 %). При этом более половины (55 %) живут в собственном жилье - в том числе в совместной собственности с близкими. Ещё 20 % снимают квартиру или дом, а 23 % размещаются в жилье родственников либо друзей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

- Мы видим, что новосибирская молодёжь всё чаще задумывается о долгосрочных целях и готова ставить перед собой масштабные задачи. В среднем на горизонте пяти лет молодые новосибирцы рассчитывают накопить 4,3 млн рублей. Это чуть больше, чем в среднем по стране (4,1 млн рублей). При этом у части из них опыт накоплений уже есть: 13% откладывают деньги на регулярной основе, ещё 33% делают это периодически. Однако потенциал для развития культуры сбережений сохраняется. Чем раньше человек начинает планировать финансы и создавать капитал, тем проще достигать жизненных целей и чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах.

Большинство респондентов считают приемлемым ежемесячно отправлять в сбережения комфортные суммы. По оценкам молодёжи, для реализации финансовых планов оптимально откладывать в среднем 14 % от дохода. При этом 33 % опрошенных ограничиваются суммой до 5 % дохода, ещё 33 % - от 6 % до 10 %.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

- Банковские вклады и депозиты остаются популярным инструментом для формирования сбережений у молодых новосибирцев - такой вариант выбрали 80 % опрошенных. Каждый десятый участник исследования размещает средства в акциях, облигациях, золоте и драгоценных металлах. Часть респондентов уже пользуется полисами накопительного страхования жизни и программой долгосрочных сбережений (ПДС). Оба инструмента рассчитаны на долгосрочные накопления и предусматривают налоговые льготы от государства. С ПДС можно дополнительно получать доплаты на личные взносы - до 36 тысяч рублей в год и так десять лет.

Опрос проводился в июне 2026 года в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании участвовали 11 тысяч респондентов. Выборка отражает социально-демографический состав населения.

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