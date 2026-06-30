Жителя Бердска будут судить за стрельбу в знакомого из-за давнего конфликта

Мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета посреди улицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске перед судом предстанет 39-летний местный житель, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По версии следствия, он несколько раз выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета после дорожной встречи. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, днем 21 марта 2026 года обвиняемый ехал на автомобиле Pontiac Vibe по улице Ленина и заметил своего знакомого, который находился пассажиром в Nissan Cefiro. Между мужчинами ранее сложились конфликтные отношения.

Следователи считают, что обвиняемый обогнал автомобиль, перегородил ему путь, после чего подошел к потерпевшему и не менее четырех раз выстрелил в него из травматического пистолета. В результате мужчина получил огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов, которое квалифицировано как тяжкий вред здоровью. После случившегося стрелявший скрылся.

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

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