НГУ выиграл грант 200 млн рублей на ИТ-программу бакалавриата

НГУ набрал максимальные баллы среди 34 допущенных заявок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский государственный университет выиграл федеральный конкурс «ТОП-ИТ СТАРТ» и получит грант 200 миллионов рублей на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Конкурс провели Минцифры и Аналитический центр при правительстве. НГУ набрал максимальные баллы среди 34 допущенных заявок. Условия требуют софинансирования от ИТ-компаний не менее 30% – университет собрал подтверждения примерно на 50%. Якорный партнер – Центр финансовых технологий.

Новая программа бакалавриата «Технологии индустриальной программной инженерии» рассчитана на 100 студентов. Практика начинается со второго семестра, кейсы максимально приближены к реальным задачам. Выпускники смогут выходить на уровень мидл-разработчика сразу после вуза.

К индустриальным партнерам факультета присоединилась компания Postgres Professional – разработчик систем управления базами данных. Она открыла на базе ФИТ свою лабораторию и уже внедрила разработки студентов в свои продукты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX