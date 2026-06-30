СГК вместе с новосибирцами отметила День города 28 июня на площади Ленина

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Вдохновившись концепцией празднования 133-летия города «Новосибирск - перекресток Мира», теплоэнергетики и Фонд Мельниченко создали локацию «Перекресток тепла», представленную несколькими секторами. Центральным объектом стала мобильная диагностическая лаборатория. Здесь можно было увидеть роботов для диагностики труб и даже поуправлять ими. Специалисты СГК объясняли, как умная техника без раскопок позволяет выявить коррозию как внутри трубы, так и снаружи и помогает ремонтировать сети до того, как произойдет дефект.

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Фотозона с историческим зданием ТЭЦ-1 - первой теплоэлектростанции Новосибирска - стала одной из самых популярных точек. Визуализация показала, как промышленное наследие и столетний памятник архитектуры может получить вторую жизнь, став точкой притяжения для горожан и туристов после реставрации.

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Бизиборд не пустовал ни минуты. Здесь можно было узнать про путь тепла и света.

Программу продолжило научное шоу с серией интерактивных экспериментов, объясняющих природу тепловой энергии.

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

А к фотобудке «Перекрестка тепла» от Фонда Мельниченко выстроилась очередь за стилизованными снимками.