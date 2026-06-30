Новосибирца осудили за кражу шоколада и вождение в нетрезвом виде

Подсудимый полностью признал вину. Фото: прокуратура Новосибирской области

Коченевский районный суд вынес приговор 37-летнему местному жителю по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В марте 2026 года мужчина зашел в магазин в рабочем поселке Коченево и незаметно вынес оттуда шоколад и жевательные драже на сумму более трех тысяч рублей. А через месяц, уже будучи наказанным за отказ от медосвидетельствования, он снова сел пьяным за руль мопеда «Suzuki». При остановке инспекторами ГИБДД мужчина опять отказался дуть в трубку.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 250 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортом на полтора года. Сам мопед, на котором он ездил, конфисковали в пользу государства.

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